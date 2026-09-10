HUT ke-25 Demokrat Dihadiri Prabowo, Sejumlah Ketum Parpol Hanya Kirim Utusan
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah ketua umum partai politik (parpol) tidak terlihat hadir langsung dalam perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (9/9) malam.
Para ketua umum tersebut memilih mengutus perwakilan untuk menghadiri acara yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh diwakili Sulaiman Hamzah.
Kemudian, Presiden PKS Ahmad Syaikhu diwakili Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga tidak hadir secara langsung.
Muhaimin mengutus Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid untuk menghadiri perayaan tersebut.
Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengirim Wakil Dewan Pembina Grace Natalie.
Partai Perindo diwakili Sekretaris Jenderal Ferry Kurnia Rizkiyansyah.
Sejumlah ketua umum partai politik (parpol) tidak terlihat hadir langsung dalam perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK)
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