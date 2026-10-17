HUT ke-25 Kota Tasikmalaya, Wamendagri Ajak Semua Pihak Perkuat Kolaborasi Pembangunan

jpnn.com, TASIKMALAYA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Tasikmalaya di Balai Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (17/10).

Dalam amanatnya, Wiyagus mengajak seluruh pihak terkait di Kota Tasikmalaya memperkuat kolaborasi untuk melanjutkan pembangunan.

Wiyagus mengatakan seperempat abad perjalanan Kota Tasikmalaya merupakan momentum untuk merefleksikan berbagai kemajuan yang telah dicapai sekaligus memperkuat komitmen dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian angka, tetapi juga sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Karena itu, hari jadi ke-25 ini harus dimaknai bukan hanya sebagai komitmen untuk merayakan perjalanan masa lalu, tetapi juga sebagai momentum untuk menentukan langkah Kota Tasikmalaya ke depan,” ujarnya.

Peringatan HUT ke-25 Kota Tasikmalaya mengusung tema "Langkah Santun Jiwa Tangguh", yang menggambarkan karakter Kota Tasikmalaya sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali, tulus dalam pelayanan, unggul dalam berkarya, serta tangguh menghadapi berbagai tantangan.

Menurutnya, tema tersebut juga menjadi pengingat pentingnya menjaga nilai kesantunan dan kebersamaan dalam mendorong kemajuan daerah.

Ia membeberkan sejumlah indikator pembangunan Kota Tasikmalaya yang menunjukkan perkembangan positif. Misalnya, angka kemiskinan pada 2026 turun menjadi 9,34 persen dari 10,84 persen pada 2025.