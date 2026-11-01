menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » HUT ke-27 GRANAT, Togar Sianipar Minta P4GN Diperkuat untuk Selamatkan Generasi Muda

HUT ke-27 GRANAT, Togar Sianipar Minta P4GN Diperkuat untuk Selamatkan Generasi Muda

HUT ke-27 GRANAT, Togar Sianipar Minta P4GN Diperkuat untuk Selamatkan Generasi Muda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Dewan Pembina GRANAT, Komjen Pol. (P) Togar M. Sianipar. Foto: GRANAT

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan HUT ke-27 Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Ketua Dewan Pembina GRANAT, Komjen Pol. (P) Togar M. Sianipar, meminta seluruh elemen masyarakat meningkatkan peran dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.

Togar menegaskan bahwa upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) membutuhkan langkah yang lebih serius, terukur, dan luar biasa.

Baca Juga:

Menurut dia, persoalan narkotika masih menjadi ancaman bagi masa depan bangsa, terutama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba dinilai dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia serta menghambat pemanfaatan bonus demografi.

Togar juga menyoroti pentingnya penguatan penegakan hukum melalui operasi gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Baca Juga:

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada bandar dan jaringan peredaran narkotika.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan aparat penegak hukum.

Peringati HUT ke-27 GRANAT, Togar Sianipar dorong penguatan P4GN untuk lindungi generasi muda dari narkoba.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co