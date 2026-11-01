HUT ke-27 GRANAT, Togar Sianipar Minta P4GN Diperkuat untuk Selamatkan Generasi Muda

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan HUT ke-27 Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Ketua Dewan Pembina GRANAT, Komjen Pol. (P) Togar M. Sianipar, meminta seluruh elemen masyarakat meningkatkan peran dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.

Togar menegaskan bahwa upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) membutuhkan langkah yang lebih serius, terukur, dan luar biasa.

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Menurut dia, persoalan narkotika masih menjadi ancaman bagi masa depan bangsa, terutama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba dinilai dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia serta menghambat pemanfaatan bonus demografi.

Togar juga menyoroti pentingnya penguatan penegakan hukum melalui operasi gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

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Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada bandar dan jaringan peredaran narkotika.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan aparat penegak hukum.