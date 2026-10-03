HUT ke-28, Bank Mandiri Bayarkan Dividen Interim Rp6,16 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri merealisasikan pembayaran dividen interim tahun buku 2026 sebesar Rp66 per saham atau sekitar Rp6,16 triliun pada Jumat (2/10).

Penguman itu bertepatan dengan HUT ke-28 yang mengusung tema “Tumbuh Bersama Majukan Indonesia”.

Dengan pembayaran ini, total dividen Bank Mandiri sepanjang kalender 2026 mencapai sekitar Rp50,63 triliun.

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Jumlah tersebut terdiri atas dividen tahun buku 2025 sebesar Rp44,47 triliun dan dividen interim tahun buku 2026 sebesar Rp6,16 triliun.

“Pembayaran dividen interim yang bertepatan dengan HUT ke-28 Bank Mandiri menjadi momen bagi kami untuk mengapresiasi kepercayaan para pemegang saham, termasuk investor ritel,” ujar Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini dalam keterangan resminya Jumat (2/10).

Keputusan tersebut sekaligus mencerminkan keyakinan manajemen terhadap fundamental dan prospek bisnis Bank Mandiri yang tetap kuat, didukung oleh kinerja intermediasi yang solid.

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Secara bank only, penyaluran kredit hingga Agustus 2026 tumbuh 17,6 persen secara tahunan atau year on year (YoY) menjadi Rp1.592 triliun.

Pertumbuhan kredit tersebut ditopang Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat 17,6 persen YoY menjadi Rp1.687 triliun.