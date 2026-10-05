HUT ke-28 Bank Mandiri, Tumbuh Bersama Majukan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Di balik rutinitas yang terus berjalan, ada keluarga yang berupaya menjaga kebutuhan sehari-hari, anak-anak yang memerlukan dukungan untuk belajar, dan pasien yang menanti ketersediaan darah.

Kepedulian terasa paling dekat ketika menjawab kebutuhan-kebutuhan seperti itu, melalui bantuan yang bisa langsung dimanfaatkan dalam keseharian.

Semangat tersebut mewarnai peringatan HUT ke-28 Bank Mandiri yang mengusung tema “Tumbuh Bersama Majukan Indonesia”.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Mandiri untuk Negeri, Bank Mandiri menghadirkan rangkaian kegiatan sosial di berbagai wilayah Indonesia pada 2 Oktober 2026, mulai dari santunan bagi anak yatim piatu, pembagian paket sembako, hingga donor darah.

Rangkaian kegiatan ini melengkapi kontribusi Bank Mandiri terhadap perekonomian Indonesia sepanjang 28 tahun perjalanannya.

Berbagai inisiatif sosial yang dilakukan secara rutin di berbagai daerah menjadi bagian dari upaya perseroan untuk terus berbagi manfaat dan hadir menjawab kebutuhan masyarakat.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan peringatan ulang tahun perusahaan menjadi kesempatan untuk mendengar kebutuhan di sekitar dan mengambil bagian dalam upaya memenuhinya. Menurutnya, manfaat sebuah perayaan akan terasa ketika kegiatan yang dijalankan menjangkau orang-orang yang membutuhkan dukungan dalam kehidupan sehari-hari.

“Perjalanan 28 tahun ini tidak kami lalui sendiri. Seiring dengan Bank Mandiri yang terus tumbuh dan berkembang, kami ingin pertumbuhan tersebut juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia melalui berbagai inisiatif TJSL Mandiri untuk Negeri,” ujar Adhika dalam keterangan resmi, Jumat (2/10).