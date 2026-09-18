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HUT ke-28 PAN, Prabowo-Gibran Hadir, AHY Tak Terpantau Datang

HUT ke-28 PAN, Prabowo-Gibran Hadir, AHY Tak Terpantau Datang
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Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Foto: Ricardo/dok.JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden dan Wapres RI Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka hadir ke sykuran puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/9).

Prabowo dan Gibran hadir dengan mengenakan batik dengan masing-masing memakai pin bendera Merah Putih.

Prabowo tampak menyalami beberapa elite PAN saat memasuki lokasi acara, seperti Eko Hendro Purnomo dan Putri Zulkifli Hasan.

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Tampak, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menempani Prabowo tiba di lokasi yang dikawal beberapa anggota Paspampres.

Kepala Negara juga menyalami beberapa menteri Kabinet Merah Putih seperti Abdul Mu'ti dan Amran Sulaiman saat di lokasi acara.

Terlihat, Prabowo sempat dibisiki Abdul Mu'ti sebelum duduk di kursi naratetama yang disediakan panitia acara syukuran puncak HUT ke-28 PAN.

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Beberapa elite parpol terpantau hadir ke puncak syukuran HUT ke-28 PAN, seperti Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf (AMY), Ketum PSI Kaesang Pangarep, dan Ketum PPP Muhamad Mardiono.

Sementara itu, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpantau tak ada di lokasi acara HUT ke-28 PAN.

Presiden dan Wapres RI Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka tampak hadir ke acara HUT ke-28 PAN dengan mengenakan batik.

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