HUT ke-37, BRI Insurance Libatkan Seluruh Cabang untuk Donor Darah

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance menggelar kegiatan donor darah untuk Pekerja dan stakeholders bertema Setetes Darah Anda, Nyawa Bagi Sesama di Grha BRI Insurance pada Rabu 29 April 2026, sebagai rangkaian dari HUT BRI Insurance ke 37 Tahun.

Dalam kegiatan ini, BRI Insurance menargetkan mengumpulkan sebanyak 1.000 kantong darah dari peserta yang tersebar di 18 titik kantor cabang BRI Insurance di indonesia.

Heri Supriyadi selaku Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko BRI Insurance menuturkan kegiatan kemanusiaan ini juga melibatkan seluruh cabang untuk berpartisipasi melakukan kegiatan donor darah untuk karyawan dan Mitra Bisnis serta stakeholder lainya yang ada di sekitar wilayah kerja BRI Insurance.

“Kegiatan donor darah yang berkolaborasi dengan PMI ini bukanlah yang pertama kali dilakukan, namun ditahun-tahun sebelumnya BRI Insurance juga rutin melakukan kegiatan kemanusiaan yang menjadi wujud aksi nyata program CSR kami dengan harapan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan darah maupun untuk kesehatan Pekerja," ungkap Heri.

Sebelum menjalani pengambilan darah, setiap peserta wajib melalui proses skrining kesehatan yang meliputi pemeriksaan suhu tubuh, tekanan darah, denyut nadi, dan kadar hemoglobin.

Tak hanya bermanfaat bagi penerima, donor darah juga memberi manfaat kesehatan bagi pendonor, antara lain membantu mengurangi kadar zat besi berlebih yang berisiko memicu penyakit jantung serta memperlancar regenerasi sel darah merah.

Sementara, Budi Legowo selaku Direktur Utama BRI Insurance mengucapkan terima kasihnya kepada Palang Merah Indonesia yang selalu membantu BRI Insurance untuk melakukan kegiatan CSR donor darah.

“Alhamdulillah, bulan April terdapat momentum HUT BRI Insurance ke 37 Tahun, kami telah melaksanakan tanggungjawab sosial lewat aksi donor darah serentak di Seluruh Unit Kerja BRI Insurance di Indonesia. Apresiasi saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat baik untuk pelaksanaan kegiatan hingga yang berkontribusi mendonorkan darahnya," ucap Budi.