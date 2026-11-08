HUT ke-39, BRI Life Perkuat Komitmen Melindungi Keluarga Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-39 yang jatuh pada 28 Oktober 2026 lalu dengan mengusung tema '39 Tahun BRI Life, Melindungi Keluarga Indonesia.

Mengangkat semangat kebersamaan dan kepedulian, perayaan hari ulang tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pekerja, masyarakat, serta insan media massa.

Rangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang Oktober 2026 tersebut mencerminkan komitmen BRI Life untuk tidak hanya menghadirkan perlindungan melalui produk dan layanan asuransi jiwa, tetapi juga memperkuat kesadaran akan lingkungan kerja yang sehat, memperkuat kepedulian sosial, serta mempererat semangat kebersamaan di antara seluruh insan perusahaan.

Direktur Utama BRI Life Kicky Andrie Davetra menyampaikan perjalanan 39 tahun BRI Life merupakan momentum penting untuk terus memperkuat kontribusi perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia.

“Memasuki usia ke-39 tahun, BRI Life terus berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa yang hadir dan memberikan makna bagi masyarakat. Tema ‘Melindungi Keluarga Indonesia’ tidak hanya menjadi representasi dari bisnis dan layanan yang kami hadirkan, tetapi juga menjadi semangat yang kami implementasikan melalui kepedulian sosial, perhatian terhadap kesehatan pekerja, serta membangun kebersamaan dan rasa kekeluargaan di lingkungan perusahaan,” ujar Kicky.

Sebagai bagian dari tanggung jawab dan kepedulian sosial kepada masyarakat, BRI Life juga menggelar berbagai program CSR dalam rangkaian hari ulang tahunnya, di antaranya donor darah yang melibatkan partisipasi pekerja BRI Life serta pekerja tenant di lingkungan Kantor Pusat Graha Irama, Jakarta.

Kemudian pemberian sembako bagi warga pra sejahtera di daerah Ceger Taman Mini Indonesia Indah, serta pengadaan air bersih bagi warga di Desa Tanjung Pasir Jakarta Utara.

Inisiatif kepedulian sosial ini merupakan wujud komitmen BRI Life untuk terus mendorong kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.