HUT ke-4, Light Worker Nusantara Perkuat Aksi Sosial dan Konservasi Alam

jpnn.com, JAKARTA - Light Worker Nusantara (LWN) memperkuat komitmennya dalam bidang pendidikan, kemanusiaan, dan pelestarian lingkungan.

Langkah itu menjadi fokus organisasi setelah empat tahun berkiprah di tengah masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam perayaan HUT ke-4 LWN bertema "Light Worker Nusantara 4 You" atau "LWN 4 YOU" di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10).

Co-founder LWN sekaligus Kepala Sekolah Indigo School Nanung atau Mas Yus mengatakan tema tersebut mencerminkan perubahan orientasi organisasi yang kini lebih menitikberatkan pada kontribusi nyata bagi masyarakat.

"Harapan kami bukan sekadar agar LWN semakin dikenal atau semakin besar. Kami ingin LWN semakin berguna," ujar Nanung dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10).

Menurut dia, LWN berpegang pada tiga komitmen utama, yakni edukasi, kolaborasi, dan transformasi.

Ketiganya menjadi landasan pengembangan program organisasi ke depan.

Salah satu perhatian LWN adalah konservasi alam melalui penanaman pohon serta kerja sama dengan berbagai komunitas dan organisasi lingkungan.