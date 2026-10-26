menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » HUT ke-4, Light Worker Nusantara Perkuat Aksi Sosial dan Konservasi Alam

HUT ke-4, Light Worker Nusantara Perkuat Aksi Sosial dan Konservasi Alam

HUT ke-4, Light Worker Nusantara Perkuat Aksi Sosial dan Konservasi Alam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
HUT Ke-4, Light Worker Nusantara (LWN) memperkuat aksi sosial dan konservasi alam. Foto dok. LWN

jpnn.com, JAKARTA - Light Worker Nusantara (LWN) memperkuat komitmennya dalam bidang pendidikan, kemanusiaan, dan pelestarian lingkungan.

Langkah itu menjadi fokus organisasi setelah empat tahun berkiprah di tengah masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam perayaan HUT ke-4 LWN bertema "Light Worker Nusantara 4 You" atau "LWN 4 YOU" di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10).

Baca Juga:

Co-founder LWN sekaligus Kepala Sekolah Indigo School Nanung atau Mas Yus mengatakan tema tersebut mencerminkan perubahan orientasi organisasi yang kini lebih menitikberatkan pada kontribusi nyata bagi masyarakat.

"Harapan kami bukan sekadar agar LWN semakin dikenal atau semakin besar. Kami ingin LWN semakin berguna," ujar Nanung dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10).

Menurut dia, LWN berpegang pada tiga komitmen utama, yakni edukasi, kolaborasi, dan transformasi.

Baca Juga:

Ketiganya menjadi landasan pengembangan program organisasi ke depan.

Salah satu perhatian LWN adalah konservasi alam melalui penanaman pohon serta kerja sama dengan berbagai komunitas dan organisasi lingkungan.

HUT Ke-4, Light Worker Nusantara (LWN) memperkuat aksi sosial dan konservasi alam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI