HUT ke-47 KB FKPPI, Ibas Ajak Anak Kolong Terus Membangun Negeri
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan rasa syukurnya melihat Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (KB FKPPI) yang terus berkembang.
Hal itu diungkapkan Ibas saat peringatan HUT ke-47 KB FKPPI "Bersatu dalam Kebhinekaan, Menguatkan Ketahanan Nasional untuk Membangun Negeri”, Jumat (12/9).
"FKPPI tetap kokoh, makin dewasa, dan semakin relevan menjawab dinamika zaman. Tumbuh menjadi simbol semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan berpihak kepada rakyat," ujarnya.
Ibas menegaskan tema tahun ini lebih dari sekadar slogan; itu adalah cerminan jati diri FKPPI sebagai miniatur Indonesia.
Berasal dari beragam latar belakang, para anggota disatukan oleh jiwa pengabdian.
Bagi Ibas, FKPPI adalah rumah kedua—tempat para anak kolong tumbuh bersama. Sebagai anak dari Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono dan cucu dari Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, Ibas mengenang masa kecilnya yang sarat dengan kedisiplinan dan kebersamaan.
Dia menyaksikan sendiri bagaimana solidaritas antar-putra-putri purnawirawan menguatkan karakter FKPPI.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu menekankan kekuatan sejati FKPPI bukanlah pada usia, melainkan pada semangat juang dan loyalitas.
Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan rasa syukurnya melihat Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (KB FKPPI) terus membangun
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rencana Prabowo Mereformasi Polri Mendapat Dukungan
- Bertemu Emir Qatar, Prabowo Sampaikan Duka Mendalam Atas Serangan Israel
- Prabowo Bertolak ke Doha Temui Emir Qatar Pascaserangan Israel
- Anggota Komisi III Dukung Penuh Reformasi Polri: Presiden Pasti Tahu Caranya
- Setelah Copot Budi Arie cs, Prabowo Diprediksi Bakal Reshuffle Lagi Tahun Ini
- Deklarator Projo Minta Prabowo Lakukan Evaluasi dan Copot Menteri Pembuat Gaduh