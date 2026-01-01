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HUT ke-477 Kudus, PT Djarum dan Polytron Realisasikan 164 Rumah Sederhana Layak Huni

HUT ke-477 Kudus, PT Djarum dan Polytron Realisasikan 164 Rumah Sederhana Layak Huni
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Penyerahan bantuan RSLH Tahap Kedua dari PT Djarum dan Polytron secara simbolis di Pendopo Kabupaten Kudus pada Kamis (21/9). Foto: Dok. Djarum

jpnn.com, KUDUS - Dalam rangka perayaan hari jadi ke-477 Kabupaten Kudus, PT Djarum dan Polytron memberikan kado bagi masyarakat melalui Program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Tahap Kedua.

Program itu merupakan komitmen berkelanjutan dalam mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kudus.

Sebanyak 164 rumah telah rampung direnovasi dan dibangun ulang dengan total nilai bantuan mencapai Rp 11,4 miliar.

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Penyerahan bantuan RSLH Tahap Kedua secara simbolis dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Kudus pada Senin (21/9).

Pada tahap kedua ini, Program RSLH menyentuh delapan kecamatan dengan dengan total 164 unit rumah terdiri atas 109 rumah dibangun melalui dukungan PT Djarum dan 55 unit rumah dari PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron).

Adapun rumah tersebut tersebar di Kecamatan Bae (9 rumah), Dawe (28 rumah), Jati (16 rumah), Jekulo (22 rumah), Kaliwungu (15 rumah), Gebog (43 rumah), Undaan (20 rumah), dan Mejobo (11 rumah).

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Setiap rumah mendapatkan bantuan sekitar Rp 70 juta yang diwujudkan dalam pembangunan rumah dengan standar
keamanan, kenyamanan dan memenuhi aspek kesehatan hunian.

Salah satu penerima manfaat RSLH, Mariyanto, warga Dukuh Padurenan, Kecamatan Gebog mengaku bantuan renovasi dan pembangunan ulang rumah menjadi titik balik bagi keluarga.

Dalam rangka perayaan hari jadi ke-477 Kabupaten Kudus, PT Djarum dan Polytron memberikan kado bagi masyarakat melalui Program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH)

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