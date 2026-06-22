HUT ke-499 DKI, Rano Karno Menitikkan Air Mata saat Bicara Jakarta yang Lebih Manusiawi

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno tampak menitikkan air mata saat berpidato pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta Memperingati HUT Ke-499 Kota Jakarta.

Sambutan itu dipaparkan Rano di hadapan para Anggota DPRD DKI Jakarta hingga para eks Gubernur DKI yang hadir di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.

Rano tampak menitikkan air mata saat membahas Jakarta akan memasuki usia lima abad pada 2027 nanti.

Menurut dia, Jakarta telah belajar bertahan di tengah perubahan bangkit dari berbagai tantangan.

“Momentum menuju lima abad jakarta harus menjadi titik bagi kota semua untuk menyiapkan masa depan kota dengan lebih sungguh-sungguh,” ujar Rano, pada Senin (22/6).

Menurut dia, pemerintah mengupayakan masa depan Jakarta yang lebih maju, lebih berdaya saing, tetapi lebih berkelanjutan.

“Juga masa depan yang lebih manusiawi, masa depan yang menghadirkan rasa aman, kesempatan keadilan dan harapan bagi seluruh warganya,” katanya.

Eks Gubernur Banten itu menuturkan pihaknya menjadikan Jakarta sebagai kota global yang berbudaya serta menjadi pusat pertumbuhan, inovasi, dan peradaban.