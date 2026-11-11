HUT ke-5, Flux Creative Universe Perluas Bisnis Lewat Pengembangan IP Digital

jpnn.com, TANGERANG - Flux Creative Universe (FCU) memperluas bisnis di industri ekonomi kreatif melalui pengembangan intellectual property (IP) digital dalam momentum perayaan hari jadi ke-5.

FCU menggandeng The Innovators Studio untuk mengembangkan Creative Innovator Indonesia (CII), serta berinvestasi pada IP hiburan digital Kampung Komen sebagai upaya memperkuat bisnis berbasis aset intelektual.

Founder Flux Creative Universe Yohanes Auri, mengatakan langkah tersebut merupakan strategi perusahaan untuk memperluas sumber pendapatan yang sebelumnya berfokus pada layanan agensi kreatif dan media digital.

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FCU ingin mengembangkan kemampuan produksi konten dan menjangkau audiens menjadi karya yang memiliki nilai ekonomi serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

"Kami ingin melangkah lebih jauh menghadirkan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk berinteraksi, berkreasi, dan mendapatkan hiburan melalui konten-konten visual," kata Auri, di Alam Sutera, Tangerang, Rabu (11/11).

Melalui kolaborasi dengan The Innovators Studio, FCU mengembangkan CII sebagai wadah bagi masyarakat untuk menghasilkan ide dan inovasi kreatif dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

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Sebagai langkah awal, perusahaan menyediakan token AI gratis senilai Rp100 juta melalui Getrun.id, platform generative AI buatan Indonesia yang menyediakan layanan pembuatan teks, gambar, video, dan audio.

FCU juga membuka peluang penambahan alokasi token serta kerja sama dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR).