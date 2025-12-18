HUT ke-5, NBRI Menegaskan Peran dalam Ketahanan Energi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - National Battery Research Institute (NBRI) menyelenggarakan Lunch Gathering & Open House di Technology Business Incubation Center, Puspiptek BRIN dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5.

Founder of NBRI Prof. Dr. rer. nat. Evvy Kartini mengatakan kegiatan yang diselenggaeaman menegaskan peran strategis NBRI sebagai pusat unggulan (center of excellence) dalam riset dan inovasi baterai sekaligus upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

"Di tengah meningkatnya tantangan energi global dan dinamika geopolitik, penguasaan teknologi baterai menjadi fondasi penting bagi ketahanan energi nasional," ungkap Prof. Evvy dikutip, Kamis (18/12).

Sejak didirikan, NBRI berkomitmen menghasilkan riset dan inovasi, juga membangun sumber daya manusia (SDM) yang mandiri, kompeten, dan berdaya saing global, agar Indonesia mampu berdiri independen dalam pengembangan teknologi strategis.

Momentum peringatan HUT ke-5 ini dimanfaatkan NBRI untuk merefleksikan capaian institusi sekaligus menyampaikan arah strategis pengembangan NBRI ke depan dalam memperkuat ekosistem baterai nasional dan global.

Sepanjang 2025, NBRI mencatat sejumlah capaian strategis, antara lain penguatan kapasitas SDM nasional melalui program pelatihan, Battery School, dan industrial training yang telah menjangkau lebih dari 300 entitas dari kalangan akademisi, industri, dan instansi pemerintah, serta memberikan edukasi kepada lebih dari 1.000 peserta dari berbagai sektor.

Di tingkat global, NBRI memperkuat jejaring kolaborasi internasional dengan mitra riset, universitas, dan pelaku industri dari lebih dari 30 negara, sekaligus berkontribusi aktif dalam literasi publik, pengembangan standar, dan advokasi ilmiah di bidang teknologi baterai dan energi berkelanjutan.

"Peluncuran NBRI Academy dan NBRI Global Consulting menjadi tonggak penting dalam perayaan ini," kata dia.