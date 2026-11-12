HUT ke-55, Teladan Baseball Softball Club Menggelar Class Meeting 2026

jpnn.com - JAKARTA - Teladan Baseball Softball Club menggelar Teladan Class Meeting 2026 – Slo-Pitch Tournament di Lapangan Softball Senayan, Pintu 5, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 14–15 November 2026.

Ajang tahunan yang mempertemukan alumni dari berbagai SMA di Jakarta dalam suasana kompetisi, nostalgia, dan kebersamaan kali ini sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-55 Teladan Baseball Softball Club.

Teladan Class Meeting bukan sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi ajang reuni bagi para alumni SMA untuk kembali merasakan atmosfer pertandingan antarsekolah, bertemu sahabat lama, dan membangun persahabatan baru.

Tahun ini turnamen menghadirkan komunitas alumni dari sejumlah sekolah, antara lain SMA Negeri 3, SMA Negeri 8, SMA Negeri 6, SMA Negeri 82, SMA Negeri 68, SMA Negeri 70, Labschool, Madania, Tarakanita, Al-Izhar Pondok Labu dan Gonzaga.

Ketua Umum Teladan Baseball Softball Club Erik Nugroho menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya menjaga tradisi persahabatan dan semangat olahraga yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang Teladan.

“Melalui Teladan Class Meeting, kami ingin menghadirkan kembali suasana masa SMA, ketika rivalitas antarsekolah menjadi bagian dari cerita dan kenangan yang menyenangkan. Bedanya, sekarang kita kembali ke lapangan bukan hanya untuk berkompetisi, tetapi juga untuk reuni, tertawa bersama, dan mempererat persahabatan yang mungkin sudah terpisah puluhan tahun,” ujar Erik.

Penyelenggaraan Teladan Class Meeting 2026 juga mengambil momentum meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap olahraga slo-pitch di Jakarta.

Sebagai variasi permainan softball yang menggabungkan unsur kompetisi dan rekreasi, slo-pitch semakin diminati karena dapat dimainkan oleh berbagai kelompok usia dan latar belakang.