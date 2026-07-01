HUT ke-56, Jamkrindo Menjamin Lebih Luas, Berdampak Lebih Nyata Bagi Perekonomian

jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56 dengan mengusung tema Menjamin Lebih Luas, Berdampak Lebih Nyata.

Lebih dari lima dekade, Jamkrindo terus memperkuat perannya sebagai perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia melalui transformasi organisasi, penguatan tata kelola, inovasi digital, serta peningkatan kontribusi dalam memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari mengatakan perjalanan panjang Jamkrindo selama 56 tahun merupakan hasil dari dedikasi seluruh insan perusahaan, para pendahulu, serta kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah, pemegang saham (BP BUMN, Danantara dan Holding Indonesia Financial Group), regulator, para stakeholder, mitra bisnis, mitra UMKM-K, serta masyarakat Indonesia.

"Momentum 56 tahun ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan Jamkrindo," ujar Abdul Bari.

"Selama 56 tahun, Jamkrindo tidak hanya membangun sebuah perusahaan, tetapi juga membangun kepercayaan. Kepercayaan itulah yang menjadi fondasi bagi kami untuk terus bertumbuh, bertransformasi, dan menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat serta perekonomian Indonesia,” imbuhnya.

Memasuki usia ke-56, Jamkrindo berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung kemajuan UMKM-K sebagai tulang punggung perekonomian nasional melalui layanan penjaminan yang semakin inklusif, inovatif, dan berdampak.

Selama 56 tahun berkontribusi pada perekonomian nasional, Jamkrindo telah menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan ekonomi nasional melalui perluasan aksesibilitas keuangan.

Melalui layanan penjaminan yang diberikan, puluhan juta UMKM-K telah memperoleh akses pembiayaan. Akses tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha dan koperasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, memperkuat daya saing, menciptakan lapangan kerja, hingga mendorong UMKM-K naik kelas sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia.