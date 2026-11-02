HUT ke-61, PGN Perluas Kontribusi Pendidikan di 10 Kota

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 dengan melibatkan 61 relawan dari berbagai fungsi perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan di 10 titik yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

Program yang dimulai di Kabupaten Bangka pada 16 September 2026 dan berakhir di Banyuwangi pada 26 Oktober 2026 ini berhasil menjangkau lebih dari 1.300 penerima manfaat, yang terdiri atas siswa dan tenaga pendidik.

Melalui Energi Mengajar Negeri, para relawan berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan siswa sekolah dasar, khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan.

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Kegiatan dirancang untuk menghadirkan pengalaman belajar yang interaktif sekaligus mendorong anak-anak agar lebih percaya diri, berani bermimpi, dan mengembangkan potensi diri.

Pelaksanaan program tersebar di Pangkalpinang, Cirebon, Karawang, Pasuruan, Pagar Dewa di Lampung, Kendal, Cilegon, dan Banyuwangi.

Di Karawang, kegiatan dilaksanakan di dua sekolah sehingga total terdapat 10 kota pelaksanaan.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, keterlibatan para relawan menjadi bagian penting dari upaya perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Melalui interaksi langsung dengan siswa, relawan diharapkan dapat berbagi pengetahuan sekaligus memberikan motivasi untuk terus belajar.