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HUT ke-62, DPD Golkar DKI Bagikan 6.200 Paket Sembako

HUT ke-62, DPD Golkar DKI Bagikan 6.200 Paket Sembako
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Pembagian 6.200 pake sembako dalam rangka peringatan HUT ke-62 DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DPD Partai Golkar DKI Jakarta memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 dengan menggelar aksi sosial berupa pembagian 6.200 paket sembako kepada masyarakat di lima wilayah Jakarta.

Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia agar perayaan ulang tahun partai dilakukan secara sederhana dan lebih mengedepankan pengabdian kepada masyarakat.

Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco mengatakan pembagian sembako dilaksanakan secara serentak di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.

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Khusus di Jakarta Pusat, kegiatan dipusatkan di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, pada Kamis (12/11).

Baco menjelaskan sebanyak 2.200 paket sembako dibagikan di wilayah tersebut dalam dua sesi.

“Di tempat ini kita membagikan 2.200. Tadi pagi 1.100, sore ini 1.100. Sehingga totalnya 6.200 sesuai dengan ulang tahun Partai Golkar,” ucap Baco.

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Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu mengatakan perayaan HUT Golkar tahun ini sengaja tidak diisi dengan kegiatan yang bersifat seremonial maupun mewah.

Menurut dia, partai lebih memilih menggelar program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

DPD Partai Golkar DKI Jakarta memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 dengan menggelar aksi sosial berupa pembagian 6.200 paket sembako

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