HUT Ke-70, Danamon Hadirkan Berbagai Promo Spesial

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk akan memperingati Hari Ulang Tahun yang ke-70 pada 16 Juli 2026 mendatang.

Dalam rangka memeriahkan perayaan tujuh dekade perjalanan, Danamon menyiapkan beragam penawaran dan promosi spesial yang dikemas dalam tema Hujan Kejutan.

Seluruh promo spesial ini dapat dinikmati oleh nasabah dan masyarakat mulai dari 1 Juli 2026 mendatang.

“Perjalanan panjang Danamon hingga memasuki usia yang ke-70 tahun ini tidak terlepas dari peran dan dukungan nasabah, masyarakat, regulator, dan juga karyawan yang sudah setia Tumbuh Bersama di Setiap Langkah. Oleh karena itu, untuk mengapresiasi dukungan semua pihak, kami menyediakan berbagai program dan penawaran spesial dengan tema Hujan Kejutan," ujar Ivan Jaya selaku Consumer Funding & Wealth Business Head, Danamon.

"Kami dengan senang hati mengajak nasabah dan masyarakat untuk berpartisipasi menikmati penawaran-penawaran yang tersedia dengan menggunakan Kartu Debit, Kredit, dan Charge Danamon, serta QRIS D-Bank PRO, dan berbagai produk Danamon lainnya," imbuhnya.

Berikut Hujan Kejutan di HUT ke-70 Danamon yang menanti setiap hari!

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