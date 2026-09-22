HUT Ke-71 Lalu Lintas, Korlantas Gelar Doa Bersama dan Santuni Yatim Piatu

jpnn.com, JAKARTA - Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 diperingati Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri pada Selasa (22/9/2026).

Rangkaian peringatan diawali dengan apel yang dipimpin langsung Kakorlantas Polri Irjen Wibowo di Lapangan Korlantas Polri, Jakarta.

Seusai pelaksanaan apel, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama dan diisi penyerahan santunan kepada anak-anak yatim-piatu, sebagai bentuk rasa syukur sekaligus momentum refleksi dalam memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71.

Doa bersama yang mengusung tema “Polantas Presisi, Mengabdi untuk Negeri” tersebut digelar di Masjid At-Taqwa Korlantas Polri, Jakarta, sekitar pukul 09.25 WIB.

Hadir di lokasi Kakorlantas Polri Irjen Wibowo beserta istri Ny Sofie Wibowo yang juga Ketua Bhayangkari Cabang Bs Korlantas Polri.

Sejumlah pejabat utama Korlantas Polri turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Dirgakkum Brigjen I Made Agus Prasatya, Dirregident Brigjen Komarudin, Dirkamsel Brigjen Prianto, Auditor Satker Korlantas Polri Brigjen Chiko Ardwiatto, Penata Kebijakan Kapolri Utama TK II Brigjen Aries Syahbudin, hingga Kasubdit STNK Kombes Sumardji.

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Doa bersama ini dipandu oleh Ustaz Hasan Kosasih. Hadir pula komedian Aziz Gagap mendampingi Ustaz Hasan Kosasih menghibur seluruh tamu undangan yang hadir. Para anggota Korlantas Polri dan Ibu Bhayangkari Korlantas Polri juga hadir memenuhi lokasi.

Selain jajaran internal kepolisian, Korlantas Polri merangkul elemen masyarakat umum dengan mengundang para pengemudi ojek online (ojol), kurir, hingga anak-anak yatim-piatu dari berbagai panti asuhan.