jpnn.com - HUT KE-8 GASPOOL LAMPUNG DIHADIRI KAPOLDA LAMPUNG BERSAMA FORKOPIMDA PROVINSI LAMPUNG

Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojek Online (Gaspool) Lampung, merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-VIl| (delapan) dengan menggelar kegiatan sosial dan silaturahmi bersama Kapolda Lampung Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, pada Rabu (15/10)

Acara bertema "Menjalin Solidaritas dan Silaturahmi Kamtibmas Driver Online se-Provinsi Lampung" ini dihadiri langsung oleh Kapolda Lampung, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, serta perwakilan dari Pamdam XXI/Raden Intan

Dalam acara Kapolda Lampung menyampaikan “Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk memperingati HUT ke-8 Gaspool Lampung dengan tema “Menjalin Solidaritas dan Silaturahmi Kamtibmas Driver Online se-Provinsi Lampung.”

“Akhir-akhir ini, gesekan di kalangan komunitas ojol akibat perbedaan kepentingan mengajarkan pentingnya persatuan, kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi, dan komunikasi baik antar pengemudi serta dengan aparat untuk menjaga suasana aman. Driver online adalah mitra Polri dalam menjaga ketertiban masyarakat. Lampung harus menjadi contoh daerah yang solid, damai, dan menjunjung semangat kekeluargaan di komunitas transportasi online”

“ Saya mengajak komunitas driver online di Lampung untuk :

1) Memperkuat solidaritas dan gotong royong antar pengemudi.

2) Menjalin silaturahmi dengan polisi dan masyarakat untuk komunikasi efektif.