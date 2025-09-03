menu
HUT ke-80, Kejaksaan Dinilai Makin Tegas Memberantas Korupsi

Sekjen Laskar Merah Putih (LMP) Abdul Rachman Thaha a.k.a ART. Foto: koleksi pribadi

jpnn.com - Sekjen Laskar Merah Putih (LMP) Abdul Rachman Thaha menilai momentum HUT ke-80 Kejaksaan RI menjadi pengingat pentingnya peran Korps Adhyaksa dalam menyelamatkan keuangan negara dari tangan para koruptor.

Terlebih dalam beberapa tahun terakhir, Kejaksaan Agung (Kejagung) begitu gencar mengungkap kasus korupsi di berbagai sektor.

Pria yang beken disapa dengan akronim ART itu menilai langkah tegas kejaksaan tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan perang terhadap korupsi.

Menurut ART, komitmen pemberantasan korupsi oleh kejaksaan harus terus diperkuat. Negara mesti melindungi Korps Adhyaksa bila ada pihak-pihak sengaja menggembosi kinerjanya.

"Saya percaya kejaksaan mampu menjaga integritas dan konsistensi dalam mengawasi kebocoran keuangan negara," kata ART pada momen Harlah ke-80 Kejaksaan, Selasa (2/9/2025).

Pada momentum ini, katanya, komitmen dan konsistensi kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi harus dijaga.

Selain itu, kepemimpinan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung dalam memberantas korupsi menurut ART harus terus dipertahankan.

"Korupsi adalah kejahatan laten. Musuh kita bersama," ujar anggota DPD RI periode 2019-2024 itu.

Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha menilai HUT ke-80 Kejaksaan RI momentum memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di semua sektor.

