HUT ke-80 Kementerian ESDM, Pertamina Siap Kolaborasi Wujudkan Target Ketahanan Energi

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) siap mendukung pemerintah dalam mencapai Asta Cita mewujudkan ketahanan energi melalui upaya dan inovasi untuk meningkatkan produksi migas, sekaligus pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

Hal tersebut sejalan dengan pesan yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadila pada HUT ke-80 Kementerian ESDM.

Pada kesempatan itu, Menteri Bahlil menyampaikan beberapa capaian di sektor energi antara lain lifting migas yang melampaui target APBN, serta percepatan implementasi program transisi energi dengan memanfaatkan EBT melalui bahan bakar nabati.

"Masih banyak hal yang harus kami tingkatkan. Target kami apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden di 2029-2030 harus mencapai 900 ribu sampai satu juta barel per day, agar kami bisa mengurangi impor," kata Menteri Bahlil saat menyampaikan sambutannya di acara HUT ke-80 Kementerian ESDM di Monas, Jakarta, pada Jumat (24/10).

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menegaskan, kesiapan Pertamina melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak guna mewujudkan ketahanan energi nasional.

”Sesuai visi perusahaan untuk menjadi perusahaan energi yang mengedepankan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan, Pertamina siap mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pertamina juga mendukung kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan ketahanan energi,” jelas Simon.

Sebagaimana pesan Menteri ESDM, imbuh Simon, Pertamina akan terus berupaya meningkatkan lifting migas dan mempercepat implementasi program transisi energi dengan memanfaatkan EBT.

Simon juga menegaskan komitmen Pertamina untuk terus meningkatkan dan mempercepat transisi energi.