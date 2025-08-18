HUT Ke-80 RI, 42 Infrastruktur Hutama Karya Dukung Ketahanan Pangan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air strategis.

Sejak 2013 hingga 2025, Hutama Karya menangani 42 proyek yang terdiri dari 19 jaringan irigasi dan 23 bendungan yang sebagian telah beroperasi dan sisanya dalam tahap konstruksi.

Hutama Karya berkomitmen terus mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berfokus pada ketahanan pangan, konektivitas, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Kontribusi infrastruktur sumber daya air Hutama Karya sejalan dengan target pemerintah bahwa dari 7,2 juta hektar lahan irigasi teknis menghasilkan 89% produksi padi, dengan pertumbuhan produksi mencapai 6,64%.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan proyek-proyek tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung cita-cita kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam mewujudkan kemandirian pangan.

“Kami terus berkontribusi membangun infrastruktur sumber daya air yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional," ungkap Adjib dikutip, Senin (18/8).

Memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Hutama Karya berharap proyek dari Sabang sampai Merauke itu mampu mengairi lebih dari 125 ribu hektare lahan pertanian, memungkinkan petani meningkatkan produktivitas hingga tiga kali masa tanam dalam setahun.

Selain itu, proyek-proyek ini menyerap lebih dari 4.800 tenaga kerja, memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.