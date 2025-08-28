HUT Ke-80 RI, Hutama Karya Bangun 50 Proyek Konektivitas untuk Ekonomi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) Adjib Al Hakim menyampaikan selama enam dekade, Hutama Karya konsisten menghadirkan infrastruktur yang aman, andal, dan relevan dengan kebutuhan rakyat.

Hal itu diungkapkan Adjib masih dalam momentum peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.

BUMN yang bergerak di sektor pengembangan infrastruktur dan pengelolaan jalan tol itu hingga saat ini telah menyelesaikan lebih dari 50 proyek infrastruktur jalan, jembatan, dan jalan tol dengan total panjang mencapai 1.220 kilometer yang meningkatkan konektivitas antar daerah di Indonesia.

Dampaknya langsung dirasakan masyarakat, yaitu waktu tempuh lebih singkat, biaya logistik menurun, akses layanan publik meningkat, dan ekonomi lokal bergerak.

Kontribusi ini sejalan dengan Asta Cita— khususnya pemerataan pembangunan, penguatan logistik, dukungan UMKM dan pariwisata, serta peningkatan kualitas layanan publik menuju Indonesia Emas 2045.

“Dari Tol Cawang–Priok pada 1987 hingga Trans Sumatra hari ini, fokus kami adalah menghadirkan konektivitas yang betul-betul memudahkan mobilitas orang dan barang, mendorong ekonomi daerah, serta memperkuat ekosistem layanan publik,” ujar Adjib dikutip, Kamis (28/8).

Trans Sumatra: Tulang Punggung Konektivitas

Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) merupakan pengungkit utama ekonomi wilayah barat Indonesia. Jaringan ini terdiri dari 17 ruas sepanjang ±951,69 km yang melintasi delapan provinsi, dengan 14 ruas telah beroperasi dan 3 ruas dalam tahap konstruksi.