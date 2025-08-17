HUT ke-80 RI, Ibas: Mari Tumbuh, Bersatu, dan Berjuang Maju untuk Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas/EBY), menyerukan semangat persatuan dan perjuangan dalam rangka memajukan Indonesia.

Dia menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, serta kemandirian pangan dan energi sebagai fondasi untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan martabat bangsa di mata dunia.

Pesan itu disampaikan langsung oleh Ibas, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Pada momentum bersejarah tersebut, Ibas turut hadir mengikuti upacara peringatan kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta, Sabtu pagi (17/8), bersama sang istri tercinta, Aliya Rajasa Yudhoyono.

Keduanya tampak serasi dan khidmat mengikuti jalannya upacara yang berlangsung dengan penuh semangat nasionalisme dan makna kebangsaan.

Ibas menyampaikan pesan yang membangkitkan semangat dan sarat makna kebangsaan.

“Dirgahayu ke-80 Indonesia. Kita tumbuh, kita bersatu, kita berjuang,” ungkapnya.

“Melangkah maju agar pendidikan lebih baik, kesehatan lebih baik. Terciptanya kemandirian pangan, kemandirian energi—untuk persatuan, untuk keadilan, untuk kemakmuran, dan untuk martabat Indonesia di mata dunia," tuturnya.