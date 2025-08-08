Meriahkan HUT ke-80 RI, Jamkrindo Wujudkan Semangat Gotong Royong Lewat Donor Darah

jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menggelar kegiatan sosial donor darah yang diikuti oleh karyawan dan karyawati dari berbagai unit kerja di lingkungan Jamkrindo.

Kegiatan tersebut dilakukan Jamkrindo dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mengusung semangat Setetes Darah Sejuta Harapan, kegiatan ini menargetkan pengumpulan 200 kantong darah yang akan disalurkan melalui PMI untuk membantu memenuhi kebutuhan darah nasional.

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Pusat Jamkrindo di Kemayoran pada Jumat (8/8).

Sekretaris Perusahan Jamkrindo Krisna Johan menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat serta bentuknyata kontribusi karyawan dalam menyambut HUT Kemerdekaan RI dengan semangat gotong royong.

"Donor darah bukan hanya aksi kemanusiaan, tetapi juga simbolsolidaritas dan cinta tanah air. Dengan setetes darah, kita bisa menyelamatkan nyawa sesama. Ini adalah bagian dari semangat kemerdekaan yang perlu kita hidupkan dalam keseharian," ujarnya.

Kegiatan donor darah ini juga menjadi bagian darirangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan yang diselenggarakan di lingkungan Jamkrindo, yang meliputi lomba-lomba karyawan, upacara bendera, dan kegiatan sosial lainnya.

Melalui kegiatan ini, Jamkrindo berharap semangat solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan dapat terus terpelihara di antara seluruh insan perusahaan, sekaligus mengautkan peranaktif perusahaan dalam mendukung nilai-nilai kemanusiaan.