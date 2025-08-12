menu
HUT ke-80 RI, Mandiri Sahabat Desa Gerakkan Ekonomi Lewat Aksi Bersih Waduk di Jabar

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak hadir dalam kegiatan pembersihan dan pemeliharaan Situ Bagendit, Garut yang dilaksanakan Bank Mandiri bersinergi dengan TNI AD pada Selasa (12/8). Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, GARUT - Bank Mandiri dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI mempertegas komitmen dalam mendorong kesejahteraan masyarakat desa dan ekonomi berkelanjutan.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Mandiri Sahabat Desa Pembersihan Situ dan Waduk, bank bersandi saham BMRI mengoptimalkan fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Bank Mandiri bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) melaksanakan pembersihan dan pemeliharaan di Situ Bagendit, Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, dan Waduk Saguling.

Aksi ini penting mengingat waduk-waduk tersebut tengah terdampak blooming eceng gondok yang menghambat transportasi air, mengurangi paparan cahaya, menurunkan kadar oksigen, serta menyebabkan pendangkalan.

SEVP Corporate Relations Bank Mandiri M. Wisnu Trihanggodo menjelaskan kolaborasi ini bertujuan mengembalikan fungsi waduk sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial.

Hal ini lantaran kerja sama dengan TNI ini memberikan dampak signifikan bagi masyarakat desa mulai dari destinasi wisata dayung kayak dan jetski, pengendalian banjir, budidaya ikan, sumber air bersih hingga irigasi pertanian.

“Sebagai agen perubahan, Bank Mandiri ingin memastikan desa memiliki infrastruktur lingkungan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Wisnu dalam keterangan resmi pada Selasa (12/8).

