HUT Ke-80 RI, Meki Fritz Nawipa Ingatkan Kemerdekaan Buah Perjuangan Panjang Pahlawan

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Papua Tengah Meki Frizt Nawipa mengingatkan semua pihak bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah.

Namun, hasil perjuangan panjang para pahlawan yang harus terus dijaga.

Hal itu diungkapkan Meki saat upacara pengibaran bendera merah putih peringatan HUT ke-80 RI.

"Hari ini bendera merah putih kembali berkibar dengan gagah. Itu simbol bahwa semua harus terus bersatu membangun Papua Tengah yang lebih baik," ungkap Meki Nawipa.

Meki mengatakan momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat untuk melanjutkan cita-cita para pahlawan dengan membangun Papua Tengah yang aman, sejahtera, dan penuh persaudaraan.

Perayaan HUT ke-80 RI juga diisi dengan pembentangan bendera merah putih di peraian Nabire sepanjang 80 meter.

Selain itu Pemerintah Provinsi papua Tengah juga me-launching sekolah gratis aplikasi pendataan siswa orang asli papua dan non Papua, program sekolah sepanjang hari, penyerahan remisi dan penyerahan BPJS.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa beserta istri nampak hadir menggunakan baju daerah khas Kabupaten Paniai.