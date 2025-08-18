HUT ke-80 RI, Menko BG: Momentum Memperkuat Persatuan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan atau BG mengatakan momentum HUT ke-80 RI harus dijadikan elemen bangsa untuk memperkuat persatuan nasional.

"Terus memperkuat persatuan nasional di tengah dunia yang bergejolak, persatuan ini adalah karunia dan rahmat Allah SWT yang harus terus kita jaga bersama," kata BG melalui keterangan persnya seperti dikutip Senin (18/8).

Eks Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) itu mengaku akan mendukung kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami di jajaran Kemenko Polkam siap mengawal program-program strategis Bapak Presiden, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Cetak Generasi Unggul (CGK), dan Sekolah Rakyat," ujar dia.

Sebab, dia menyakini program pemerintahan Prabowo seperti MBG dan Sekolah Rakyat bertujuan membawa Indonesia menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaulat.

"Menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter, demi masa depan bangsa yang kuat dan sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Kemenko Polkam dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan melalui penampilan hiburan rakyat, turnamen olahraga, dan berbagai lomba 17-an.

Apresiasi khusus disampaikan kepada SMA Presiden yang tidak hanya bertugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih, tetapi juga menampilkan drumben.