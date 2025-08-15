HUT ke-80 RI, Pertamina Bagikan Seribu Seragam Sekolah untuk Anak-Anak di Cilincing
jpnn.com, JAKARTA UTARA - PT Pertamina (Persero) kembali menyelenggarakan program Seribu Seragam Sekolah Bersama Pertamina (SESAMA) di momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.
Kegiatan diselenggarakan di Kantor Pertamina Lubricants Oil Blending Plant (LOBP) & Grease Plant - Production Unit (PUJ) Koja, Jakarta Utara pada Kamis (14/8).
Program SESAMA bertujuan meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi beban biaya para keluarga prasejahtera, sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, khususnya memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan.
Komisaris Pertamina Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, anak-anak Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masa depan.
"Anak-anak Jakarta Utara memiliki kesempatan besar untuk menjadi pemimpin masa depan di Pertamina. Kami berharap anak-anak dapat mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang sukses dan berprestasi," jelas Nanik dalam keterangannya, Jumat (15/8).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menegaskan Pertamina berkomitmen untuk mendukung pembangunan SDM dan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.
"Kami percaya pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas SDM dan mencapai tujuan pembangunan nasional," terang Simon.
Lebih lanjut Simon berharap, melalui program SESAMA, anak-anak dapat menggunakan seragam sekolah sebagai simbol semangat belajar untuk menggapai cita-cita.
Pertamina membagikan seribu seragam sekolah untuk anak-anak di Cilincing di momentum HUT ke-80 RI dalam program SESAMA
