HUT ke-80 RI, Pertamina Salurkan Bansos, Ada Diskon Pertamax Series & Dex

jpnn.com, JAKARTA - Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI, Pertamina Patra Niaga menggelar berbagai lomba khas 17-an, serta penyaluran bantuan sosial bagi komunitas dan veteran.

Kegiatan itu juga sebagai bentuk upaya memberikan penghargaan kepada konsumen.

"Bersama konsumen, komunitas, dan para Veteran Republik Indonesia, hari ini kami bersama mensyukuri kedaulatan ke-80 RI. Tanpa pelanggan, Pertamina tidak berarti,” ujar Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, Minggu (17/8).

Pertamina menyalurkan santunan kepada anak yatim piatu, veteran, komunitas ojek online, serta teman-teman difabel sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan kontribusi mereka.

Selain itu, berbagai lomba seperti membaca teks proklamasi, tarik benang, dan makan kerupuk digelar meramaikan perayaan.

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat juga menggelar berbagai promo menarik melalui aplikasi MyPertamina.

Masyarakat bisa mendapatkan diskon pembelian produk Pertamax series dan Dex, penawaran dobel poin dengan minimal pembelanjaan Rp10 ribu, bonus e-voucher, serta penukaran 80 poin MyPertamina untuk mendapatkan merchandise eksklusif pada 17 Agustus.

"Kami ingin menyapa dan memberikan apresiasi kepada masyarakat dan pelanggan setia dengan berbagai aktivasi dan promo menarik," kata Executive Manager Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Freddy Anwar.