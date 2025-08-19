HUT ke-80 RI: Telkom Perkuat Peran UMKM dengan Semangat Bersatu

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dengan semangat memperkuat peran sebagai penggerak utama digitalisasi bangsa dan memberikan kebermanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Dengan tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” Telkom terus memperkuat kontribusi dalam transformasi digital nasional, termasuk melalui pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan hari Kemerdekaa menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat kedaulatan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan Indonesia yang semakin maju.

Telkom hadir bukan hanya sebagai penggerak transformasi digital, tetapi juga sebagai mitra pertumbuhan bagi UMKM agar dapat berkembang, naik kelas, dan bersaing di era digital.

"Kami berupaya mendorong kemandirian ekonomi nasional dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif strategis yang selaras dengan program pemerintahan RI.

Baca Juga: Telkom Gerakkan 50 Karyawan Jadi Sukarelawan Pelestarian Lamun di Pulau Pari

Sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional, Telkom menghadirkan Digi Koperasi yang menjadi integrator ekosistem koperasi dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Melalui platform ini, koperasi difasilitasi untuk terhubung dengan rantai pasok BUMN, memperoleh akses ke marketplace UMKM, serta memanfaatkan dashboard pemantauan performa.