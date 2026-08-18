HUT ke-81 RI, 1.500 Sivitas Akademika Bersatu Dorong Pendidikan Tinggi Berdampak

jpnn.com, JAKARTA - Sekitar 1.500 sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-81 RI yang digelar Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III di Lapangan Institut Tarumanagara (ITARU), Jakarta Selatan, Senin (17/8).

Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Prof. Badri Munir Sukoco, bertindak sebagai pembina upacara.

"Peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan, tetapi juga meneguhkan peran strategis perguruan tinggi dalam melahirkan sumber daya manusia unggul, inovasi, serta riset yang menjawab kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Badri menilai perguruan tinggi di Jakarta memiliki modal besar untuk menjadi penggerak inovasi nasional.

Kolaborasi antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), menurut dia, perlu diarahkan untuk melahirkan lebih banyak inovator dan technopreneur berbasis riset dan teknologi.

“Dengan adanya 33 perguruan tinggi swasta yang sudah unggul di Jakarta, bersama PTN yang ada, tentu ini jadi potensi besar untuk melahirkan technopreneur dengan inovasi dan karya yang bermanfaat, berbasis riset dan teknologi, untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat,” ungkapnya.

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Semangat tersebut sejalan dengan agenda Diktisaintek Berdampak, yang mendorong perguruan tinggi agar tidak berhenti pada aktivitas akademik, tetapi mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kepala LLDikti Wilayah III, Dr. Henri Tambunan, mengatakan pihaknya terus membuka ruang kolaborasi antarkampus maupun kerja sama perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri.