HUT Ke-81 RI, Anis Matta Ajak Masyarakat Melihat Perjalanan Bangsa & Arah Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta mengajak rakyat Indonesia menjadikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai momentum untuk melihat kembali perjalanan bangsa dan menyiapkan arah masa depan.

Menurutnya, kemerdekaan bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan tentang bagaimana sebuah bangsa menjadi pelaku sejarah yang menentukan masa depannya sendiri.

“Seluruh kondisi Indonesia saat ini, baik keberhasilan maupun berbagai tantangan yang masih dihadapi, merupakan hasil capaian kolektif banyak generasi,” ungkap Anis dalam pesan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin, 17 Agustus 2026.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia itu menegaskan bahwa capaian terbesar Indonesia tidak hanya diukur dari angka-angka pembangunan.

Namun, dari kemampuan bangsa ini membangun model sosial dan politik yang menjadi identitas nasional.

“Yang paling indah yang telah dicapai bersama adalah bahwa bisa menggabungkan hal-hal yang di tempat lain tidak bisa digabungkan sekaligus. Bisa menggabungkan agama, demokrasi, dan kemakmuran,” kata Anis Matta.

Menurut Anis, tidak banyak negara yang mampu memadukan ketiga unsur tersebut secara bersamaan dalam kehidupan kolektifnya.

“Pentingnya mempertahankan semangat sebagai pelaku sejarah dengan visi yang jauh ke depan, peta jalan yang jelas,” ucap dia.