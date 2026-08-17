HUT ke-81 RI, Dirut Pertamina Pimpin Aksi Kemanusiaan Gempa di NTT
jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, memimpin langsung rangkaian aksi kemanusiaan Pertamina di wilayah terdampak gempa di wilayah NTT, pada Senin (17/8).
Didampingi Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patra Niaga, Hari Purnomo, Simon meninjau sejumlah titik pengungsian di Kabupaten Manggarai, termasuk Posko Utama Lapangan Barang Kolong, Kecamatan Reok, sekaligus menyerahkan bantuan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Simon melihat langsung kondisi warga serta kebutuhan di lokasi pengungsian.
Simon mengatakan kehadiran Pertamina di lapangan merupakan bentuk kepedulian sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran.
“Kami hadir untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan memastikan dukungan yang kami berikan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan," ujarnya.
Bantuan kemanusiaan yang disalurkan Pertamina mencakup kebutuhan dasar masyarakat terdampak, mulai dari pangan, makanan siap santap, air mineral, obat-obatan dan vitamin, kebutuhan bayi dan perempuan, perlengkapan kebersihan, selimut, tikar, terpal, hingga peralatan memasak.
Seluruh bantuan tersebut didistribusikan ke sejumlah wilayah terdampak, yakni Reo, Mbay, dan Maumere, secara bertahap dan terkoordinasi dengan pihak terkait.
Selain itu, Pertamina juga menyalurkan dukungan fasilitas penunjang di beberapa titik, antara lain 3 unit toilet portable lengkap dengan tandon dan pompa air di Reo, 12 tabung Bright Gas 12 kg di Maumere, serta 250 paket makanan siap santap di Desa Nggolombay, guna mendukung operasional dapur umum dan kebutuhan harian pengungsi.
Kehadiran Pertamina di lapangan merupakan bentuk kepedulian sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran.
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