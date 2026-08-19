HUT ke-81 RI: Kawasan Industri Kaltara Sukses Rekrut Ribuan Pekerja

jpnn.com, TANJUNG SELOR - Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum tersendiri bagi Kalimantan Utara (Kaltara).

Pemerintah Provinsi Kaltara mencatat pertumbuhan positif dari sektor industri yang mulai beroperasi

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, menyampaikan apresiasi atas kontribusi kawasan industri terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

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“Ini merupakan suatu kebanggaan kami di Kaltara, karena sampai saat ini sudah 11 ribu tenaga kerja yang bekerja di lokasi tersebut,” ujar Gubernur Zainal dalam keterangannya seusai memimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Lapangan Agathis, Tanjung Selor, dikutip Rabu (19/8).

Kawasan industri yang berlokasi di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, tidak hanya menjadi pusat pabrik dan smelter.

Kehadirannya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi rakyat.

“Kami juga bersyukur bahwa kegiatan smelter di kawasan ekonomi khusus di KIPI (Kalimantan Industrial Park Indonesia) di wilayah Kabupaten Bulungan ini sudah melakukan kegiatan ekspor,” ungkapnya. Sebagai catatan, KIPI itu dikembangkan oleh kelompok usaha PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk, milik pengusaha nasional Garibaldi (Boy) Thohir.

Selain itu, keberadaan industri besar turut memicu lahirnya puluhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di sekitar kawasan tersebut.