HUT ke-81 RI: Mapala UI Gelar Ekspedisi Nasionalisme dari Depok hingga Maluku

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Indonesia (Mapala UI) di berbagai titik sekaligus.

Mereka menggelar acara mulai dari Kampus UI Depok, puncak Gunung Gamalama di Maluku Utara, Pasanea di Maluku Tengah, hingga rute solo bike-hiking yang membentang dari Jawa hingga Lombok.

Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah mengatakan dengan lokasi dan bentuk kegiatan yang berbeda-beda, seluruhnya berangkat dari semangat yang sama, yakni memperingati semarak kemerdekaan.

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"Sekaligus melanjutkan misi yang sedang diemban Mapala UI di wilayah timur Indonesia, mulai dari eksplorasi wisata dirgantara hingga pemberdayaan ekonomi desa," ungkap Heri Hermansyah.

Bendera Raksasa Berkibar di Rektorat UI

Di lingkungan kampus sendiri, Mapala UI merayakan kemerdekaan dengan mengibarkan Bendera Merah Putih raksasa berukuran 25 meter di gedung rektorat UI, kampus Depok.

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“Tahun ini ada hal spesial terulang lagi, yaitu Mapala UI mengibarkan bendera besar di gedung rektorat UI. Ini menambah semarak perayaan kemerdekaan di UI," kata Heri Hermansyah.

Dia berharap Mapala UI makin maju dan merekrut anggota lebih banyak lagi dengan berbagai aktivitas dan skill tambahan yang bermanfaat bagi mahasiswa UI.