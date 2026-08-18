HUT ke-81 RI, Pemkot Tangsel Ungkap Kinerja Pendapatan Daerah Capai Rp 8,38 Triliun

jpnn.com, TANGSEL - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkot Tangsel TB Asep Nurdin membeberkan capaian kinerja pihaknya periode 2025 hingga pertengahan 2026 saat memperingati HUT ke-81 RI.

Menurut Asep, tata kelola pemerintahan di Tangsel mengantongi skor 3,8023 berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), sehingga masuk tiga besar terbaik.

"Tangsel berhasil masuk dalam tiga besar nasional dengan skor 3,8023 berstatus 'tinggi'. Kami juga bangga meraih peringkat pertama nasional untuk kategori pengelolaan kinerja oleh BKN," ujar dia kepada awak media, Selasa (18/8).

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Dalam sektor keuangan, kata Asep, Tangsel mencatat pendapatan daerah sebesar Rp8,38 triliun atau melampaui target.

"Dengan beban daerah Rp4,02 triliun, kami membukukan surplus Rp4,30 triliun dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp478,59 miliar, serta total aset daerah yang mencapai Rp31,37 triliun per 31 Desember 2025," ujarnya.

Asep juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi Tangsel pada triwulan II 2025 mencapai 5,24 persen secara year-on-year.

"Investasi pun terus mengalir melampaui target, dengan realisasi Rp9,07 triliun pada 2024. Dampaknya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil kami tekan hingga ke angka 5,09 persen," kata Asep.