HUT Ke-81 RI: PHE Perkuat Ketahanan Energi Nasional Lewat Capaian Eksplorasi Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina mempertegas komitmen penuh dalam menjaga dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Melalui kerja sama seluruh unit bisnis di lingkup Subholding Upstream Pertamina, sepanjang 2026 PHE terus mencatatkan berbagai pencapaian strategis dari proyek eksplorasi domestik hingga internasional.

Sepanjang Semester I 2026, anak perusahaan PHE, yaitu PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) berhasil mencatatkan sejumlah keberhasilan penting di wilayah Kalimantan.

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Semisal penyelesaian pemasangan topside platform Proyek Manpatu oleh PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) pada akhir Mei 2026 serta keberhasilan mencapai onstream platform keempat Proyek Sisi Nubi AOI pada Juni 2026 demi memperkuat pasokan gas nasional.?

Pencapaian lain PHE pada 2026 adalah keberhasilan akuisisi Survei Seismik 3D Kandawulo sebagai bagian dari pemenuhan Komitmen Kerja Pasti Jambi Merang (KKPJM) di wilayah terbuka South Kutai Basin, perairan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Akuisisi data seismik offshore seluas 2.500 km itu berhasil diselesaikan lebih cepat dari target dengan mencatatkan rekor zero accident serta mematuhi aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE).

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Bersama PT Elnusa Tbk sebagai mitra strategis, kegiatan akuisisi data seismik offshore ini memanfaatkan teknologi broadband marine streamer untuk memperoleh pemahaman struktur bawah permukaan yang lebih akurat guna meningkatkan peluang penemuan sumber daya migas baru.

Corporate Secretary PHE, Hermansyah Y Nasroen menyampaikan keberhasilan Survei Seismik 3D Kandawulo yang diselesaikan lebih cepat dari rencana dengan catatan zero accident merupakan bukti komitmen Pertamina Subholding Upstream dalam menghadirkan kinerja eksplorasi yang unggul, aman, dan berkelanjutan.