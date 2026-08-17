HUT ke-81 RI, Ratu Dewa Ajak Warga Palembang Jadikan Kemerdekaan sebagai Semangat Membangun

jpnn.com, JAKABARING - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Palembang tidak hanya menjadi ajang seremoni pengibaran bendera.

Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat semangat kebangsaan sekaligus mendorong seluruh elemen masyarakat agar terus berkontribusi dalam pembangunan.

Hal itu disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat bertindak sebagai inspektur upacara pengibaran Bendera Merah Putih di Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Senin (17/8/2026).

Upacara berlangsung khidmat, tertib, dan lancar. Suasana semakin semarak dengan kehadiran para asisten, staf ahli, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengenakan beragam pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam amanatnya, Ratu Dewa menegaskan bahwa kemerdekaan tidak boleh dimaknai sebatas perayaan tahunan. Menurutnya, kemerdekaan harus menjadi sumber inspirasi untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

"Perjuangan para pahlawan harus dilanjutkan melalui pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Dewa.

Karena itu, seluruh pihak, mulai dari pemerintah, generasi muda, hingga masyarakat, harus memiliki komitmen yang sama untuk terus membangun daerah.

Tema HUT ke-81 RI, yakni "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur," menurut Dewa, menjadi pengingat bahwa tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks dan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.