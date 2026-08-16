HUT ke-81 RI, Nippon Paint Percantik 4.800 Kapal Nelayan & 200 Gapura Ikonis Serba Merah Putih

jpnn.com, BOGOR - Nippon Paint Indonesia mengecat 4.800 kapal nelayan dan 200 gapura ikonis di berbagai daerah menggunakan warna Merah Putih dalam menyambut HUT ke-81 RI.

Mark Liew, General Manager (TU Division) Nippon Paint Indonesia, mengatakan program ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat.

"Bagi kami, semangat Merah Putih bukan hanya diwujudkan melalui warna, tetapi juga melalui aksi nyata yang dikerjakan bersama untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kami berharap program ini dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap ruang publik, memperkuat semangat gotong royong, serta menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut menjaga lingkungan di sekitarnya," ujar Mark Liew.

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Sebagai bagian dari Program Gapura Ikonis Merah Putih, Lawang Suryakancana di Kota Bogor dipilih sebagai gapura ikonis yang merepresentasikan pelaksanaan program secara nasional.

"Kami mengapresiasi kontribusi Nippon Paint dalam mendukung beautifikasi kawasan ini melalui program CSR. Semoga kolaborasi seperti ini terus berlanjut dan semakin mendorong kepedulian bersama untuk menjaga warisan budaya serta ruang publik Kota Bogor," ucap Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Untuk mendukung pengecatan Lawang Suryakancana dan gapura ikonis di wilayah lainnya, Nippon Paint menggunakan Weatherbond Max dengan warna Merah Merdeka 1945 dan Brilliant White 1001 yang telah disesuaikan dengan standar internasional Pantone untuk warna Bendera Indonesia.

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Dengan perlindungan cuaca dan ketahanan warna yang lebih lama, Weatherbond Max juga telah dipercaya pada sejumlah landmark Kota Bogor, di antaranya Lawang Salapan dan Jembatan Otista.

Program CSR Merah Putih tahun ini juga menjangkau masyarakat pesisir melalui pengecatan 4.800 kapal nelayan, salah satunya bersama Paguyuban Nelayan Putra Sang Fajar di Cilacap, Jawa Tengah, salah satu sentra perikanan nasional.