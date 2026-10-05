menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » HUT ke-81 TNI, AMS XII Apresiasi Pengabdian Prajurit untuk Indonesia

HUT ke-81 TNI, AMS XII Apresiasi Pengabdian Prajurit untuk Indonesia

HUT ke-81 TNI, AMS XII Apresiasi Pengabdian Prajurit untuk Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto saat peringatan HUT Ke-81 TNI di Lapangan PRIMA, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin (5/10). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - Keluarga Besar Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diperingati pada 5 Oktober 2026.

Ucapan disampaikan Ketua Umum DPP AMS XII Paulus Ronald Sinambela yang juga mengapresiasi keberanian, pengorbanan, dan pengabdian seluruh prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa serta keutuhan NKRI.

HUT ke-81 TNI, AMS XII Apresiasi Pengabdian Prajurit untuk Indonesia

Baca Juga:

"Di usia ke-81 tahun ini, kami mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit TNI yang telah mengabdikan diri untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI," kata Paulus, Senin (5/10/2026).

Sementara itu, Sekjen DPP AMS XII Muhammad Sulton Hakim berharap TNI semakin profesional, tangguh, dan senantiasa dekat dengan masyarakat dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Semoga TNI terus menjadi kekuatan pertahanan yang profesional, tangguh, dan semakin dicintai rakyat. Kami juga berharap sinergi antara TNI dan seluruh elemen masyarakat terus terjaga demi menjaga persatuan dan keutuhan Indonesia," ujar Sulton.

Baca Juga:

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin.

Peringatan tahun ini mengusung tema "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur".

Keluarga Besar Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) mengucapkan selamat HUT ke-81 TNI yang diperingati 5 Oktober.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI