HUT ke-81 TNI, AMS XII Apresiasi Pengabdian Prajurit untuk Indonesia

jpnn.com - Keluarga Besar Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diperingati pada 5 Oktober 2026.

Ucapan disampaikan Ketua Umum DPP AMS XII Paulus Ronald Sinambela yang juga mengapresiasi keberanian, pengorbanan, dan pengabdian seluruh prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa serta keutuhan NKRI.

"Di usia ke-81 tahun ini, kami mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit TNI yang telah mengabdikan diri untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI," kata Paulus, Senin (5/10/2026).

Sementara itu, Sekjen DPP AMS XII Muhammad Sulton Hakim berharap TNI semakin profesional, tangguh, dan senantiasa dekat dengan masyarakat dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Semoga TNI terus menjadi kekuatan pertahanan yang profesional, tangguh, dan semakin dicintai rakyat. Kami juga berharap sinergi antara TNI dan seluruh elemen masyarakat terus terjaga demi menjaga persatuan dan keutuhan Indonesia," ujar Sulton.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin.

Peringatan tahun ini mengusung tema "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur".