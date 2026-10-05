HUT Ke-81 TNI, Prabowo Menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada 7 Tokoh

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera kepada tujuh tokoh atas jasa-jasa yang luar biasa.

Penganugerahan tanda kehormatan itu dilakukan saat peringatan HUT Ke-81 TNI di Lapangan PRIMA, Mabes TNI, Jakarta, Senin (5/10).

Bintang Mahaputera merupakan penghargaan yang diberikan atas darmabakti dan kesetiaan luar biasa terhadap bangsa dan negara.

Pemberian tanda kehormatan itu tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan.

Tanda Kehormatan Bintang Maha Putra Adipurna diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026 Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Selanjutnya, Tanda Kehormatan Maha Putra Adi Pradana diberikan kepada Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono.

Prabowo lalu memasangkan selempang masing-masing kepada tujuh penerima bintang Mahaputera tersebut. (dit/jpnn)



Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

