HUT ke-83 Musi Rawas, Gubernur Sumsel Dorong Validasi Data Kemiskinan untuk Pembangunan

jpnn.com, MUSI RAWAS - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menekankan pentingnya validitas data kemiskinan sebagai dasar utama perencanaan pembangunan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-83 Musi Rawas, Senin (20/4).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung DPRD Musi Rawas tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Sumsel, unsur Forkopimda, kepala OPD, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat.

Herman Deru dalam sambutannya menyampaikan momentum HUT bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi refleksi perjalanan panjang pembangunan daerah.

Ia menilai, perjalanan 83 tahun Musi Rawas penuh dinamika dan setiap periode kepemimpinan memiliki tantangan berbeda yang harus dihadapi dengan strategi yang tepat.

“Yang lebih penting adalah semangat kebersamaan dalam membangun daerah ini tidak pernah surut. Selama 83 tahun, kami terus berupaya mendorong percepatan pembangunan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Herman Deru juga mengajak masyarakat memahami perubahan zaman, dari masa penjajahan hingga era reformasi yang kini memberikan ruang keterbukaan dan demokrasi.

Menurutnya, perubahan paradigma pembangunan juga terjadi, dari sebelumnya daerah tertinggal menjadi prioritas bantuan, menjadi kondisi saat ini di mana angka kemiskinan menjadi indikator evaluasi pembangunan.

Dalam konteks itu, Herman Deru menyoroti pentingnya pembenahan data kemiskinan. Ia menyebut angka kemiskinan Musi Rawas sekitar 12 persen perlu dikaji kembali agar sesuai dengan kondisi riil.