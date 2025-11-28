HUT ke-97 Persija: Eksel Runtukahu Siap Persembahkan Kado Manis, Gawang PSIM Terancam Jadi Korban

jpnn.com - Pemain Persija Jakarta Eksel Runtukahu menantikan laga melawan PSIM Yogyakarta pada lanjutan BRI Super League 2025/26.

Mantan penggawa Barito Putera itu menilai laga pertandingan kontra Laskar Mataram sangat spesial.

Laga Spesial Bagi Eksel

Pemain kelahiran 2 September 1998 itu sangat menantikan laga tersebut karena Macan Kemayoran akan tampil di hadapan publik Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Tidak hanya itu, laga melawan PSIM juga bertepatan dengan hari jadi Persija ke-97.

"Kami sudah berlatih selama satu pekan dengan baik. Kami mempersiapkan laga untuk esok hari."

"Semoga di laga esok hari kami bisa memberikan yang terbaik dan mempersembahkan tiga angka," ujar Eksel.

Target Tiga Poin untuk The Jak

Eksel Runtukahu berharap bisa mempersembahkan permainan terbaik dan kemenangan untuk penggemar fanatik Persija yakni The Jakmania.

Sejauh ini Persija sedang dalam performa positif seusai meraih lima kemenangan beruntun di Super League 2025/26.