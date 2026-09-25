HUT Kota Bandung, Wagub Jabar Dorong Pembangunan Transportasi

jpnn.com - BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mendorong pembangunan transportasi dan infrastruktur di Kota Bandung.

Erwan menyampaikan hal itu seusai menghadiri upacara memperingati Hari Jadi ke-216 Kota Bandung (HJKB).

"Saya mendorong pembangunan di sektor transportasi dan juga pembangunan-pembangunan di infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat," kata Erwan di Balai Kota Bandung, Jumat (25/9).

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Dia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mendukung program-program oleh Pemkot Bandung. Erwan pun ingin setiap kolaborasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Erwan berharap masyarakat Kota Bandung semakin sejahtera dan maju di bawah kepemimpinan Wali Kota Farhan dan Wakil Wali Kota Erwin.

"Saya secara pribadi dan juga atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Bandung yang ke-216," ujar Erwan.

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Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menuturkan, tema HJKB yang diangkat tahun ini yakni 'Solidarity In Harmony'.

Tujuannya, yaitu untuk mengangkat dan mengingatkan kembali peran Kota Bandung di kancah Internasional yang dibangun sejak 1955.