menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » HUT Kota Depok Bakal Meriah, Turnamen Mini Soccer Piala Forkopimda Diikuti 16 Tim

HUT Kota Depok Bakal Meriah, Turnamen Mini Soccer Piala Forkopimda Diikuti 16 Tim

HUT Kota Depok Bakal Meriah, Turnamen Mini Soccer Piala Forkopimda Diikuti 16 Tim
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rapat persiapan Turnamen Piala Mini Soccer Forkopimda Depok yang diselenggarakan selama empat hari pada Sabtu, 11 April 2026 dalam rangka HUT ke 27. Foto: Source

jpnn.com, DEPOK - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Depok pada bulan April ini bakal lebih meriah.

Sebanyak 16 tim dari berbagai instansi dan komunitas ambil bagian dalam Turnamen Mini Soccer Piala Forkopimda Depok.

Turnamen ini menjadi salah satu agenda utama dalam perayaan ulang tahun Kota Depok yang tidak hanya menghadirkan kompetisi olahraga, tetapi juga memperkuat kebersamaan antarinstansi dan masyarakat.

Baca Juga:

Ketua Panitia Turnamen Mini Soccer Piala Forkopimda Depok Usman Balau mengatakan turnamen ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Kota Depok sekaligus upaya mempopulerkan olahraga mini soccer di masyarakat.

“Ini juga sebagai ajang untuk menggaungkan mini soccer atau sepak bola mini di Kota Depok,” ungkap Usman seusai teknikal meeting di Balai Sarmili Depok, Kecamatan Sukmajaya, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi sarana promosi olahraga mini soccer yang saat ini mulai berkembang dan diminati berbagai kalangan, terutama di wilayah perkotaan, seperti Depok.

Baca Juga:

Dengan digelarnya turnamen ini, masyarakat diharapkan semakin mengenal konsep permainan mini soccer yang lebih praktis dan dinamis dibandingkan sepak bola konvensional.

Turnamen Mini Soccer Piala Forkopimda Depok akan berlangsung selama empat hari dengan sistem pertandingan yang dirancang kompetitif namun tetap mengedepankan sportivitas.

Sebanyak 16 tim dari berbagai instansi dan komunitas mengikuti Turnamen Mini Soccer sambut HUT ke-27 Kota Depok.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

