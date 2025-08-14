HUT RI, Bank Mandiri Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Lewat Sinergi Program Kewirausahaan

jpnn.com, JAKARTA - Dalam perayaan HUT ke-80 RI yang mengusung tema 'Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju', Bank Mandiri mempertegas komitmen mendukung perekonomian kerakyatan melalui perluasan ekosistem kewirausahaan, digitalisasi, dan pendampingan inklusif.

Komitmen tersebut diwujudkan secara konsisten melalui rangkaian program unggulan yang dirancang untuk menjawab tantangan pelaku usaha di era transformasi digital, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Salah satu inisiatif strategis tersebut adalah Wirausaha Muda Mandiri (WMM), yang selama 17 tahun terakhir menjadi katalis inovasi dan pencetak wirausaha muda berdaya saing.

Baca Juga: Bank Mandiri Wirausahakan Petani Kebumen demi Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Hingga sekarang, ajang tahunan ini telah melahirkan ribuan startup kreatif melalui pelatihan, mentoring industri, dan business matchmaking dengan puluhan investor potensial sejak awal inisiatif ini dijalankan.

Tak hanya itu, program ini juga membuka peluang ekspansi global bagi alumni seperti Coffee Toffee, Waste4Change, dan Bell Living Lab.

Sementara pada level UMKM, Bank Mandiri juga mengambil peran dalam program Rumah BUMN (RB) yang menjadi akselerator inklusi ekonomi di tanah air.

Hingga pertengahan 2025, Bank Mandiri mengelola 23 titik RB aktif yang memberdayakan lebih dari 15.000 UMKM melalui 1.500 pelatihan berfokus pada literasi keuangan, digitalisasi, dan strategi ekspor.

Salah satu kisah sukses datang dari Batik Al Warits (Madura), sebelumnya berskala rumahan, kini menembus pasar Australia dan Amerika Serikat berkat pelatihan, pameran, dan pendanaan 6 ribu Euro dari PUM Netherlands.