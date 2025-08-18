HUT RI, PTPN IV PalmCo Beri Bibit Padi Gogo 110 Ha di Humbahas

jpnn.com, HUMBAHAS - Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) mengapresiasi dukungan Holding Perkebunan PTPN III melalui Sub Holding PTPN IV PalmCo dalam memperkuat ketahanan pangan daerah di momentum kemerdekaan RI.

Dukungan tersebut diberikan lewat program penanaman padi gogo di lahan seluas 110 hektare di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbahas.

Kegiatan tanam perdana padi gogo tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran OPD, dan para kelompok tani pada awal Agustus 2025.

“Kami melihat manfaat langsung yang akan diterima masyarakat, khususnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan taraf hidup petani. Pemerintah akan memantau secara rutin agar bantuan ini optimal hingga panen,” ujar Bupati Oloan.

Program padi gogo, jenis padi yang ditanam di lahan kering, berbeda dengan padi sawah yang ditanam di lahan tergenang air ini sendiri melibatkan 18 kelompok tani dengan total bantuan benih yang disediakan PalmCo mencapai sebanyak 3,7 ton.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyatakan kesiapan pihaknya dalam menyediakan benih tambahan jika dibutuhkan.

“Momentum HUT RI ini memperkuat motivasi kita untuk menjadi bagian dalam mewujudkan kedaulatan pangan secara berkesinambungan. Melalui kemitraan dengan pemerintah daerah, kita percaya bantuan benih padi gogo di Humbahas bisa lebih efektif bagi masyarakat,” kata Jatmiko.

“Ini bagian dari program Tanam Padi PTPN (TAMPAN) dengan bentuk bantuan TJSL bibit dan kedepannya jika dirasa kurang, InsyaAllah kami siap kembali membantu,” serunya.(chi/jpnn)